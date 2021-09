Serie D, Cittanova nuovamente in Sicilia per la prima di campionato

Giallorossi attesi dalla trasferta in casa del fortissimo Acireale di mister De Sanzo che può contare su un calciatore del calibro di Lodi

Dopo l’esordio vincente, seppur ai calci di rigore, nel turno preliminare della Coppa Italia di Serie D in casa del Città di Sant’Agata, il Cittanova si prepara ad una nuova nuova trasferta in terra siciliana per la prima giornata di campionato.

La formazione giallorossa di mister Di Gaetano si troverà subito a dover fare i conti con una delle squadre indicate tra le più attrezzate per recitare un ruolo importante nel Girone I, ovvero l’Acireale del confermatissimo tecnico Fabio De Sanzo. Il mercato ha portato alla corte del tecnico nativo di Castrovillari calciatori di altissimo livello, su tutti certamente Francesco Lodi, un assoluto fuoriclasse per la Serie D.

Per questa delicata e insidiosa prima trasferta di campionato, mister Di Gaetano ha convocato 20 calciatori:

Portieri: Bruno, Perrelli;

Difensori: Cianci, Ferrante, Ficara, Formia, Napoli, Petrucci;

Centrocampisti: Biondo, Corso, De Marco, Fuschi, Gaudio, Losasso, Meola, Pane;

Attaccanti: Bonanno, Bukva, Giorgiò, Maggio.

Calcio d’inizio alle ore 15 allo stadio “Aci e Galatea” (ex “Tupparello”) di Acireale.