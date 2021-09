Reggina-Spal: pronostico, probabili formazioni e dove vederla in TV

Alle 14 per la quarta giornata di serie B si affrontano Reggina e Spal. La Reggina è reduce dal pari esterno nel derby contro il Crotone, mentre gli estensi non sono andati oltre l’1-1 contro il Monza in casa nello scorso. Sono cinque i precedenti ufficiali in Calabria tra le due società, con un bilancio nettamente a favore degli ospiti: 2 i pareggi, 3 le vittorie della Spal e nessuna vittoria per gli amaranto. Sorride agli emiliani anche il dato sulle sfide tecniche tra i due tecnici: nell’unico scontro ufficiale andato in scena tra Aglietti e Clotet fu proprio quest’ultimo a spuntarla, riuscendo a sconfiggere per 1-0 l’attuale allenatore amaranto nella sfida disputatasi tra Brescia e Chievo nella passata stagione.

Probabile formazione Reggina

Mister Aglietti potrà contare nuovamente su Rigoberto Rivas in attacco per il match contro la Spal, mentre Menez e Adjapong saranno ancora out. Di Chiara, Stavropoulos, Cionek e Lakicevic andranno a comporre la linea difensiva a protezione dell’estremo difensore Micai, mentre Crisetig e Hetemaj dovrebbero essere confermati nuovamente a centrocampo. Il rientrante Rivas affiancherà Galabinov in zona offensiva, con Ricci e Bellomo (in vantaggio su Laribi) sugli esterni.

REGGINA (4-4-2): Micai; Lakicevic, Cionek, Stavropoulos, Di Chiara; Bellomo, Crisetig, Hetemaj, Ricci; Rivas, Galabinov. All. Aglietti

Probabile formazione Spal

In vista della sfida del Granillo, il tecnico biancazzurro Clotet dovrebbe riconfermare in blocco l’undici titolare visto nello scorso turno di campionato contro il Monza, fatta eccezione per il terzino destro Spaltro, che sostituirà l’infortunato Dickmann nell’undici titolare. Toccherà ancora una volta al giovane Colombo guidare l’attacco della Spal, supportato dal tridente Seck-Mancosu-Latte Lath, che agirà sulla trequarti.

SPAL (4-2-3-1): Thiam; Spaltro, Vicari, Capradossi, Tripaldelli; Esposito, Viviani; Seck, Mancosu, Latte Lath; Colombo. All. Clotet

Reggina-Spal pronostico

Reggina di mister Aglietti che parte con i favori del pronostico secondo Snai, con il segno 1 quotato a 2.40 rispetto alla vittoria dei biancazzurri quotata 3.10. Stesso discorso per il bookmaker Sisal Matchpoint, con il

segno 1 in leggermente in rialzo a quota 2.50, mentre la vittoria della Spal è quotata 3.00. Segno X quasi equivalente per i due bookmakers (Snai 3.05, Sisal 3.00). Da segnalare la combo 1x+Multigol 1-4 a quota 1.57 (Sisal);