Reggina-Spal, Aglietti: vittoria importante. Rigore? Decisione corretta 

Al termine del match contro la Spal, terminato 2-1, il tecnico amaranto Alfredo Aglietti è intervenuto in conferenza stampa. Di seguito le sue parole:

MATCH E OCCASIONI CREATE – “I ragazzi sono riusciti a portare a casa una partita combattuta e difficile, contro una squadra in forma come la Spal. A parte il goal, la squadra ha rischiato davvero poco oggi, riuscendo ad arginare in modo efficace le trame offensive degli avversari. Abbiamo creato diverse occasioni da rete, mancando l’appuntamento con il goal più volte, soprattutto nella ripresa”.

CALCI PIAZZATI – “Stiamo lavorando tantissimo sui calci piazzati e sappiamo che possono essere un’arma in più durante la gara. Nel calcio moderno i calci piazzati sono fondamentali e il goal di oggi nasce proprio da uno schema preparato in allenamento”.

RIGORE SPAL – “Ho parlato con l’arbitro Baroni, sia per questo episodio che per quello di Crotone e la decisione arbitraria è stata corretta. Non è stato facile reagire a livello mentale all’episodio del rigore, ma esiste un regolamento e va rispettato”.

MODULO DI RIFERIMENTO – “Abbiamo una rosa profonda e giocatori con qualità differenti, e questo ci permette di poter cambiare il nostro modulo di gioco, anche a partita in corso, in base alle caratteristiche delle varie squadre che incontreremo durante il nostro cammino”.

POSSIBILE TURNOVER – “Oggi abbiamo speso tanto a livello fisico e il caldo ha sicuramente influenzato l’andamento del match. Tutti i giocatori sono importanti all’interno del gruppo e gli impegni ravvicinati ci daranno l’opportunità di fare qualche cambio e far rifiatare i giocatori che hanno più minuti nelle gambe”.

Santo Romeo