Promozione, gli anticipi: Gioiese e Ravagnese a valanga su Africo e Bagnarese

Partenza con il botto nel campionato di Promozione per Gioiese e Ravagnese, assolute protagoniste degli anticipi della prima giornata. Vittorie in goleada per le compagini guidate da Nocera e Pangallo, a farne le spese Africo e Bagnarese.

Al “Lopresti” di Palmi la Gioiese gioca a tennis con l’Africo, aggiudicandosi l’incontro con un netto 6-0: Francisco Tomasco realizza la prima e la quarta rete viola (rispettivamente al 2′ e al 54′), in mezzo due gol dell’altro argentino, Valentin Sanchez (al 10′ e al 37′), il quale si porta a casa il pallone del match firmando la sua tripletta personale (al 75′). Al 90′ la sesta rete porta la firma del figlio d’arte Nico Spanò, subentrato nella ripresa: classe ’93, figlio del grande ex capitano della Gioiese Mario Spanò, è arrivato alla corte di mister Nocera dopo un lungo girovagare per i campi di Serie D, tra Hinterreggio, Vibonese, Vigor Lamezia, Palmese e Cittanovese.

Se della Gioiese si conoscono forza e ambizioni, al “Longhi-Bovetto” forse si è avuta la conferma riguardante la possibilità che anche il Ravagnese possa ritagliarsi un ruolo importante in questa stagione. 5-1 il risultato finale per la squadra di Marco Pangallo, che ritrova Luca Vigoroso, assente in coppa: l’attaccante fa subito la voce grossa contro la Bagnarese di mister Ficarra ancora in fase di assestamento. Vigoroso realizza due reti (al 18′ e al 25′) che mettono in discesa il match; al 45′ arriva la prima rete in biancoazzurro di Postorino, poi in avvio di ripresa la reazione ospite che porta al gol della speranza di Maceri (48′). Tocca ancora a Vigoroso spegnere le velleità di rimonta dei tirrenici con la sua personale tripletta al 54′; al 72′ ci pensa invece Ventura a firmare il pokerissimo che manda in archivio il match.