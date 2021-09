Festa social, Micai ai tifosi: “Muro fantastico”. Montalto: “Darò tutto per la Reggina”

La Reggina festeggia la vittoria contro la Spal anche sui social. I calciatori amaranto sui propri profili, chiamano in causa i tifosi, come il portiere Micai che pubblica una foto della curva sud con la dida “Un muro fantastico,

Cionek posta invece il video della prima rete, in cui è protagonista con la deviazione che avvia la mischia finalizzata da Hetemaj, mentre Adriano Montalto, autore del gol vittoria, scrive: “Darà sempre il massimo per i miei compagni e per la Reggina”. Nicola Bellomo pubblica la foto del risultato ed il copy “Tutti insieme”