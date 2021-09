Quarta giornata di campionato al ”Granillo” di Reggio Calabria, dove a partire dalle ore 14 si affronteranno Reggina e Spal. Segui la diretta testuale del match

REGGINA-SPAL 2-1 (16′ Hetemaj, 36′ Esposito r., 68′ Montalto)

La Reggina difende il risultato con i denti e tenta di trovare anche il terzo goal

Sei minuti di recupero

90′ Palo di Lakicevic! Controllo, conduzione e tiro a giro del terzino amaranto, che colpisce in pieno il palo e sfiora il tris

88′ SOSTITUZIONE REGGINA- Fuori Di Chiara, dentro Liotti

86′ Peda! Pericolo Reggina su un calcio d’angolo degli estensi. Peda salta più in alto di tutti e stacca di testa, con il pallone che termina sul fondo

85′ La Spal guadagna metri, Reggina attenta in fase di copertura

81′ DOPPIA SOSTITUZIONE SPAL- Dentro Celia e D’Orazio, fuori Tripaldelli e Crociata

81′ DOPPIA SOSTITUZIONE REGGINA- Fuori un implacabile Rivas, dentro Laribi. Fuori anche Hetemaj, dentro Bianchi

Aglietti pronto a giocarsi la carta Laribi

Gli ospiti tentano di imbastire azioni d’attacco, gli amaranto le stroncano sul nascere con un pressing davvero efficace

Adesso il ”Granillo” è una bolgia, la rete del vantaggio ha infiammato ancor di più i tifosi amaranto e la Curva Sud in particolare, che continua a cantare ininterrottamente

La rete nasce da un recupero palla in zona offensiva, con Rivas che serve Cortinovis, il quale, di prima intenzione, confeziona un gran pallone per Montalto: gran tiro in porta da posizione defilata per il centravanti di Erice, che firma il sorpasso

68′ MONTALTOOOOOOOO! SORPASSO REGGINAAAA! 2-1 AL ”GRANILLO”

4-2-3-1 per la Reggina, con Rivas, Cortinovis e Bellomo sulla trequarti a sostegno dell’unica punta Montalto

62′ DOPPIA SOSTITUZIONE SPAL- Dentro Seck e Peda, fuori Latte Lath e Spaltro

62′ DOPPIA SOSTITUZIONE REGGINA- Fuori Galabinov e Ricci, dentro Montalto e Cortinovis

In casa Reggina pronti a entrare Montalto e Cortinovis

60′ AMMONIZIONE SPAL- Intervento falloso di Vicari su Bellomo a centrocampo

57′ Capradossi! Occasione Spal sugli sviluppi di un calcio d’angolo, sul quale il difensore biancoazzurro ha spedito il pallone sopra la traversa da pochi metri

54′ SOSTITUZIONE SPAL- Dentro Da Riva, fuori Esposito

54′ Galabinov tenta il tiro a giro, ma il pallone termina sul fondo

50′ Rivas!! Cross dalla sinistra di Di Chiara e colpo di testa dell’honduregno, pallone fuori di un soffio

Riscaldamento in corso per Cortinovis, Montalto e Regini

49′ AMMONIZIONE REGGINA- Giallo all’indirizzo di Nicola Bellomo

Aglietti sposta Bellomo in coppia con Galabinov e Rivas esterno sinistro. Clotet sposta Colombo sulla destra e Latte Lath terminale offensivo

INIZIA IL SECONDO TEMPO!

Squadre di nuovo in campo

REGGINA E SPAL CHIUDONO I PRIMI 45′ IN PARITA’. RITMI INTENSI IN QUESTA PRIMA FRAZIONE, DOVE GLI AMARANTO DI AGLIETTI HANNO MOSTRATO CARATTERE E AGGRESSIVITA’

Gli amaranto chiudono il primo tempo in avanti, alla ricerca del goal del sorpasso

Sei minuti di recupero

45′ Rivas! Punizione battuta da Ricci, prolungata di testa da Stavropoulos e raccolta e calciata di prima intenzione da Rivas, ma terminata sul fondo

42′ AMMONIZIONE SPAL- Scatta il cartellino per Capradossi, il quale sgambetta Ricci in contropiede

36′ PAREGGIO SPAL! Alla ‘seconda chance’, Esposito insacca spiazzando Micai

Penalty da ripetere, segnalato un ingresso anticipato in area

33′ Micai respinge la conclusione di Esposito!

31′ Calcio di rigore per la Spal! Altro errore in fase difensiva di Stavropoulos, che poi atterra Colombo in area

28′ Galabinov! Bordata in porta del bulgaro su assist di Bellomo, Thiam respinge in corner

27′ Rischio Reggina! Errore di Stavropoulos, Colombo si invola verso la porta ma senza riuscire a concretizzare. Il difensore greco chiude l’azione guadagnandosi un fallo

25′ Cooling break

25′ Anche Ricci ci prova dalla distanza: conclusione sul fondo

23′ Ancora Crociata! Il numero 7 biancoazzurro si accentra e calcia a giro sul secondo palo, ma il pallone termine sul fondo

21′ Pericolo rientrato, si riprende a giocare

20′ Gioco momentaneamente fermo, Cionek a terra. C’è l’intervento dei sanitari amaranto

17′ Tenta di reagire la squadra estense, che ci prova con un destro dalla distanza di Crociata, bloccato da Micai

16′ HETEMAJJJJJ!!!! REGGINA IN VANTAGGIOOOOO! Zampata da pochi passi sugli sviluppi di un calcio d’angolo per il centrocampista finlandese

15′ Ancora Reggina in avanti! Altro affondo di Rivas che mette il pallone in mezzo e trova la deviazione in corner di un difensore avversario.

12′ Facile presa di Thiam su un colpo di testa di Galabinov, nato da traversone telefonato di Di Chiara

11′ Mancosu! Conclusione dal limite dell’area per il numero 8 della Spal, il quale trova la pronta ribattuta di Micai

8′ Rivas! La Reggina attacca dalla destra, cross di Lakicevic che giunge sul secondo palo all’honduregno, il quale, in seguito ad una finta, calcia fuori misura. La Reggina c’è.

5′ Sul calcio di punizione dalla destra, Vicari colpisce di testa ma il pallone termina alto sopra la traversa. Gli amaranto battono velocemente la rimessa dal fondo con Micai che lancia Rivas: gran controllo a seguire dell’honduregno che, dopo aver saltato un avversario, si guadagna un calcio d’angolo

4′ Ricci atterra Tripaldelli sulla corsia di destra, Baroni segnala il calcio di punizione

Incitamento caloroso da parte della Curva Sud

In questo primo tempo, gli amaranto attaccheranno sotto la Curva Sud; biancoazzurri sotto al settore ospiti

PARTITI! INIZIA REGGINA-SPAL!

13.58 Le due squadre fanno il loro ingresso in campo

13.45 Squadre al rientro negli spogliatoi

13.37 Squadre in campo per il consueto riscaldamento pre-gara

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Reggina (4-4-2): Micai; Lakicevic, Cionek, Stavropoulos, Di Chiara; Ricci, Hetemaj, Crisetig, Bellomo; Rivas, Galabinov. A disposizione: Turati, Loiacono, Regini, Amione, Liotti, Bianchi, Gavioli, Cortinovis, Laribi, Denis, Montalto, Tumminello. Allenatore: Aglietti.

SPAL (4-2-3-1): Thiam; Spaltro, Vicari, Capradossi, Tripaldelli; Esposito, Viviani; Crociata, Mancosu, Latte Lath; Colombo. A disposizione: Seculin, Melchiorri, Mora, Ellertsson, Seck, Peda, Coccolo, Da Riva, Heidenreich, Celia, D’Orazio, Piscopo. Allenatore: Clotet

Arbitro: Niccolò Baroni di Firenze. Assistenti: Gianluca Sechi di Sassari e Claudio Barone di Roma 1. IV ufficiale: Giorgio Vergaro di Bari. VAR: Ivano Pezzuto di Lecce; AVAR: Giovanni Baccini di Conegliano.