I Top&Flop di Reggina-Spal: Montalto glaciale, giornata da dimenticare per Spaltro

Termina 2-1 il match del Granillo tra Reggina e Spal. Al termine di una gara combattuta e ricca di emozioni sono gli uomini di Aglietti a spuntarla, con la zampata di Adriano Montalto che regala la vittoria finale e i tre punti agli amaranto. Di seguito i Top&Flop della gara secondo RNP:

TOP

Montalto: confinato alla terza panchina consecutiva dopo l’arrivo di Galabinov, l’attaccante di Erice è un leone in gabbia e non vede l’ora di entrare. Quando Aglietti gliene dà l’opportunità, ci mette esattamente cinque minuti a lasciare il suo marchio, siglando il goal del definitivo 2-1 con una potente conclusione da posizione defilata che si insacca all’angolino sulla quale non può nulla Thiam.

Rivas: Grande corsa e determinazione per l’esterno honduregno, che svaria su tutto il fronte d’attacco e si conferma avversario ostico per qualsiasi difesa. Unica nota stonata della sua partita la poca freddezza davanti alla porta avversaria, con Rivas che nel primo tempo fallisce una ghiotta occasione sugli sviluppi di un calcio piazzato, mentre nella ripresa non riesce a inquadrare lo specchio della porta sull’ottimo cross dalla sinistra di Di Chiara.

FLOP

Spaltro: schierato al posto dell’infortunato Dickmann, il difensore della Spal non ha offerto una prestazione memorabile nel pomeriggio del Granillo. In fase difensiva non riesce ad arginare le incursioni di Di Chiara e soprattutto Rivas, piuttosto spento invece nella fase offensiva. Viene sostituito al 63′ da Peda.

Santo Romeo