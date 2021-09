Eccellenza, Saviano e gli altri: 4 allenatori al “Ballo dei Debuttanti”

Curriculum diversi ma stessa voglia di mettersi in gioco in Eccellenza per Saviano, Logozzo, Guido e Marasco

Domani alle 15:30 su otto campi da gioco sparsi in tutta la Calabria prenderà il via il campionato di Eccellenza 2021/2022, un torneo che presenterà diverse novità in termini di squadre, calciatori e allenatori. In particolare tra questi ultimi, ci saranno alcuni esordi ufficiali nella categoria, ben quattro, per dei giovani tecnici pronti a lasciare il segno già in questa loro prima avventura nella massima serie dilettantistica regionale.

Cosimo Saviano (Boca Nuova Melito Admo) – Da capitano ad allenatore della compagine biancorossa, lasciata per appendere le scarpe al chiodo nel 2018, dopo aver vinto la Promozione segnando l’ultimo gol del campionato (e della sua carriera), e ritrovata per questa nuova avventura in Eccellenza. Saviano, già tecnico-traghettatore del Bocale nelle ultime giornate della stagione 2015/2016 in Promozione, ha vissuto una breve esperienza alla guida dell’Archi, sempre nella stessa categoria, nel 2018/2019, ma è nell’annata successiva che è arrivata la sua avventura più importante entrando a far parte dello staff tecnico del settore giovanile della Reggina: stagione iniziata da vice di Graziano Nocera nell’Under 17, ma che in corso d’opera si è evoluta portandolo a diventare allenatore di riferimento della Berretti. Un curriculum breve ma già di prestigio per Saviano, all’esordio in panchina in Eccellenza, campionato che da calciatore ha vissuto da protagonista per tanti anni.

Santo Logozzo (Stilomonasterace) – Tre anni intensi, vissuti da protagonisti, ai quali è tuttavia sempre mancato il guizzo finale per la vittoria. Santo Logozzo e il suo Gioiosa si sono lasciati dopo tre campionati di Promozione sempre al vertice, beffati prima dal San Luca, poi dalla Stilese, infine dal Covid. Logozzo ha così sposato il progetto della Stilomonasterace, il connubio nato quest’estate dalla fusione di Stilese e Monasterace, che punterà a confermarsi come importante realtà del panorama calabrese. Al debutto in Eccellenza, mister Logozzo sarà chiamato a confermare in questa nuova categoria e con questo nuovo club quanto di buono fatto vedere negli ultimi anni, nella cura del dettaglio, nella meticolosità del lavoro settimanale, nell’arguzia palesata in più situazioni. E certamente proverà un brivido speciale quando si troverà di fronte il suo Gioiosa, che nel frattempo ha raggiunto l’agognata Eccellenza grazie al ripescaggio.

Pasqualino Guido (Gioiosa Jonica) – Ha raccolto il testimone di Logozzo sulla panchina del Gioiosa, nel momento in cui i biancorossi sapevano di doversi cimentare con il campionato di Promozione; poi è arrivato il ripescaggio e per mister Guido la sfida si è fatta ancor più difficile ma assolutamente interessante. Il nuovo tecnico biancorosso è un esordiente a metà in Eccellenza, dato che nelle ultime stagioni ha lavorato come vice di mister Parentela al Soriano, trovandosi quindi a sostituire il tecnico quando assente; il fatto inoltre di conoscere la categoria grazie a questo suo lavoro di affiancamento, potrà rappresentare un’arma in più, sia per lui che per il Gioiosa, tornato in Eccellenza dopo trent’anni.

Francesco Marasco (Soriano) – Un tecnico giovane ma con ottime esperienze maturate in questi anni: Marasco, all’esordio in Eccellenza, può vantare un discreto curriculum nonostante sia un classe ’83. Un’avventura da vice in Serie D con lo Scandicci, l’esperienza nel settore giovanile della Vibonese, poi i dilettanti: in Prima Categoria con Spilinga e Serrese, poi al Filogaso dove ha lasciato il segno portando ai playoff una squadra costruita per puntare ad una tranquilla salvezza. Lo scorso anno era stato chiamato in corso d’opera a Trebisacce, esperienza di breve durata a causa della sospensione dei campionati. Quest’estate è arrivata la chiamata da Soriano, club in cui gli allenatori riescono sempre a lavorare bene, con serenità e senza pressioni, ottenendo grandi risultati e rimanendo legati alla compagine vibonese per tanto tempo, vedasi gli ultimi due prestigiosi esempi: Saverio Gregorace e Andrea Parentela. Marasco ha inoltre arricchito l’organico rossoblù con alcuni calciatori ex Filogaso da lui allenati, meritevoli di un palcoscenico appropriato (su tutti bomber Cannitello, già protagonista in coppa).