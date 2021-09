Spal, Clotet: ”Reggina forte e organizzata. Giocheremo sempre per attaccare”

Alla vigilia di Reggina-Spal, il tecnico degli estensi Pep Clotet ha parlato nella consueta conferenza stampa pre-gara. Di seguito, un estratto della stessa con le parole dell’allenatore spagnolo:

VERSO REGGINA-SPAL ”La settimana è andata bene, stiamo facendo piccoli passi avanti. La Reggina è una squadra organizzata e forte in casa, sarà una trasferta difficile, ma noi siamo tutti concentrati sapendo di andare a fare il nostro calcio. La Reggina ha un allenatore con tanta esperienza che schiererà la miglior squadra possibile. La Serie B è uno dei campionati più duri del mondo.

MENTALITA’… ”Quello che si è fatto prima e quello che sarà dopo non esiste, domani saremo solo noi contro la Reggina e penseremo a dare il 120% per competere in una partita molto difficile. Dovremmo saper gestire bene la gara e cercare di conquistare i tre punti. E’ questa la mentalità che voglio trasmettere alla squadra”.

…OFFENSIVA ”Secondo la mia filosofia, quando noi teniamo la palla lo facciamo solo per fare un attacco, non per altro, è quello l’obiettivo. Quando teniamo palla dobbiamo far male all’avversario, mi piace il calcio d’attacco, non dobbiamo aspettare che gli avversari perdano la palla, ma recuperarla per andare subito ad attaccare”.