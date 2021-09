Reggina-Spal, la probabile formazione estense: Colombo guida l’attacco, Mancosu alle sue spalle

Mantenere la propria identità in trasferta così come in casa, privilegiando un calcio prettamente offensivo. E’ questo il diktat di Josep Clotet per la sua Spal, annunciato da lui stesso quest’oggi nel corso della conferenza tenutasi alla vigilia del match con la Reggina. Un pareggio, una vittoria ed una sconfitta per la squadra estense, che domani al ”Granillo” affronterà gli amaranto con due assenze. Out, infatti, Zuculini a causa di un affaticamento al polpaccio e Dickmann per una distorsione alla caviglia.

Per quanto concerne l’undici titolare, invece, il tecnico biancoazzurro sembra avere le idee molto chiare. Si va, infatti, verso la conferma degli stessi protagonisti che sabato scorso hanno pareggiato con il Monza. L’unica variante, a punto, si chiama Spaltro, il quale sostituirà Dickmann nel ruolo di terzino destro.

LA PROBABILE FORMAZIONE ESTENSE

SPAL (4-2-3-1): Thiam; Spaltro, Vicari, Capradossi, Tripaldelli; Esposito, Viviani; Seck, Mancosu, Latte Lath; Colombo.

INDISPONIBILI: Dickmann, Zuculini

Si ringrazia per la collaborazione il collega Andrea Mainardi di Estense.com