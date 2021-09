Reggina-Spal, la probabile formazione amaranto: torna Rivas, Bellomo verso la conferma

Parte contro la Spal il tour de force della Reggina di Aglietti, che si appresta ad affrontare tre partite nell’arco di una settimana. Turn-over o meno, il tecnico amaranto potrà contare su un gruppo omogeneo, al punto da poter far fronte ad un calendario fitto come quello che attenderà la Reggina da qui al 25 settembre. A questo, tuttavia, bisogna aggiungere le assenze di Ménez e Adjapong, i quali non fanno parte dei convocati per la sfida di domani e, al contempo, rischiano anche di saltare i prossimi impegni.

Aglietti, però, ha le idee abbastanza chiare. Contro la Spal potrebbero arrivare conferme in blocco in più reparti, partendo dal pacchetto difensivo. Due, invece, i possibili ballottaggi dal centrocampo in su. Il primo riguarda Bellomo e Laribi, con il fantasista barese che sembrerebbe viaggiare verso la seconda gara consecutiva da titolare. L’altro, invece, riguarda gli attaccanti Galabinov e Montalto, con il bulgaro, in gran forma sotto l’aspetto realizzativo, che sembrerebbe in vantaggio rispetto al centravanti di Erice.

LA PROBABILE FORMAZIONE AMARANTO IN GRAFICA

REGGINA (4-4-2): Micai; Lakicevic, Cionek, Stavropoulos; Di Chiara; Ricci, Crisetig, Hetemaj, Bellomo; Rivas, Galabinov. All. Aglietti

BALLOTTAGGI: Bellomo-Laribi 60-40%, Galabinov-Montalto 60-40%

INDISPONIBILI: Ménez, Franco, Adjapong