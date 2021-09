Promozione Girone B, gli allenatori al via della stagione 2021/2022

La Gioiese di Nocera e il Brancaleone di Criaco partono favorite, ma la concorrenza è agguerrita; esordio in categoria per il San Gaetano e il suo tecnico Falduto

Con i due anticipi Gioiese-Africo e Ravagnese-Bagnarese, prenderà il via l’edizione 2021/2022 del campionato di Promozione. Nel Girone B riflettori puntati proprio sulla Gioiese, che da qualche settimana presenta in panchina mister Graziano Nocera; tra le sicure protagoniste ci sarà anche il Brancaleone del confermatissimo Alberto Criaco. Alle spalle di queste due sono possibili diverse sorprese, a cominciare dalle compagini che meglio si sono comportate nel doppio match di coppa: dall’Archi di Verbaro, al Ravagnese dell’esordiente Pangallo, al San Giorgio di Marcianò. Andranno tenuti d’occhio anche la Cinquefrondese di Perna, il Melicucco di Sorace e lo Sporting di Pisano. Possibili mine vaganti la Bagnarese di Ficarra e il Capo Vaticano di Surace. Si rivede in panchina dopo una lunga pausa mister Silvano, alla guida del Vallata del Torbido; esordio da tecnico in Promozione per Nino Falduto, tecnico dell’altrettanto debuttante San Gaetano.

L’elenco completo degli allenatori al via del Girone B di Promozione 2021/2022:

Africo – Francesco Criaco

Bagnarese – Giuseppe Ficarra

Brancaleone – Alberto Criaco

Borgo Grecanico – Antonio Cormaci

Caraffa – Andrea Paonessa

Cinquefrondese – Giuseppe Perna

Comprensorio Archi – Giuseppe Verbaro

Comprensorio Capo Vaticano – Diego Surace

Gioiese – Graziano Nocera

Melicucco – Domenico Sorace

Ravagnese – Marco Pangallo

Rombiolese – Annunziato Pugliese

San Gaetano Catanoso – Nino Falduto

San Giorgio – Giovanni Marcianò

Sporting Catanzaro Lido – Alessandro Pisano

Vallata del Torbido – Cosimo Silvano