Princi: “Con lo sport il riscatto della nostra terra. Grazie ragazzi”

Riconoscimenti per gli atleti reggini

‘Orgoglioso di voi. Non posso non esprimere la mia gioia nel sapere i risultati che avete raggiunto’. Sono queste le parole piene di fiducia e speranza del candidato della Lega Stefano Princi che sogna una Regione che non faccia più scappare i giovani.

Gli atleti reggini i fratelli Filippo e Monica Neri hanno sbaragliato al 2° Campionato Mondiale Fidasc di tiro e il I° Trofeo B. Modugno. Non di meno Salvatore Fiumano’ di Villa Mesa nella categoria juniores di 17 anni di età 2 posto e sempre campione mondiale.

‘In queste competizioni, così come in tutti gli altri gesti delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi dello sport, sembra di intravedere il riscatto della nostra terra, troppo a lungo, a volte a ragione, bistrattato e troppo a lungo assai poco rispettato’.

‘Grazie a ragazzi come loro’ – prosegue Princi – possiamo capire che possiamo arrivare ovunque. Si tratta di un rispetto che, nonostante le difficoltà legate alla pandemia, ci stiamo guadagnando’.

‘Occorre far emergere l’orgoglio calabrese. Lo stesso orgoglio è risuonato in tutto il mondo. Un orgoglio, se penso alle nostre imprese, specie quelle più piccole, magari anche a conduzione familiare, che non ha motivo di restare indietro rispetto a nessuno’.

‘Il mio ringraziamento va anche al padre di questi due eccezionali atleti reggini, l’amico Francesco Neri, che sin da piccoli li ha aiutati a coltivare questa loro passione’. ‘Bravi ragazzi, che siate sempre l’esempio per tutti quei ragazzi reggini in cerca di stimoli e simboli’ conclude orgoglioso Stefano Princi.