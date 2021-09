Eccellenza, gli allenatori al via della stagione 2021/2022

Campionato di Eccellenza al via domenica 19 settembre, le sedici protagoniste sono pronte per andare in campo dopo il rodaggio della Coppa Italia Dilettanti. Rispetto alla passata stagione (stroncata sul nascere) ci saranno alcune novità: si rivedono il Roccella, dopo 7 anni, e il Gioiosa, addirittura dopo 30; torna anche l’Acri, avendo acquisito il titolo del Belvedere; Caccuri e Monasterace si affacciano per la prima volta in questa categoria, grazie alle rispettive fusioni con Cotronei e Stilese.

In tema di allenatori, sono arrivate molte riconferme: Misiti, Giovinazzo, Mancini, Saladino, Gregorace siederanno al loro posto, come anche Pacino, Zangari, Infusino e Galati. L’ambiziosa Paolana punta su Pellicori, a Bovalino è tornato Panarello, si rivede dopo qualche stagione anche Caligiuri, alla guida del CotroneiCaccuri. Al debutto in panchina in Eccellenza saranno invece in quattro: Saviano, Guido, Marasco e Logozzo.

L’elenco completo degli allenatori al via dell’Eccellenza 2021/2022:

Boca N. Melito – Cosimo Saviano

Bovalinese – Maurizio Panarello

Città di Acri – Vincenzo Pacino

CotroneiCaccuri – Bruno Caligiuri

Gallico Catona – Giuseppe Giovinazzo

Gioiosa Jonica – Pasqualino Guido

Isola Capo Rizzuto – Pietro Zangari

Locri – Renato Mancini

Morrone – Paolo Infusino

Paolana – Alessandro Pellicori

Reggiomediterranea – Giuseppe Misiti

Roccella – Francesco Galati

Scalea – Saverio Gregorace

Sersale – Giuseppe Saladino

Soriano – Francesco Marasco

Stilomonasterace – Santo Logozzo