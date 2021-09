Dilettanti, un gustoso antipasto: 4 anticipi tra Promozione e Coppa Calabria

Entra definitivamente nel vivo la stagione tra i dilettanti con l’avvio dei campionati di Eccellenza e Promozione. La fase a gironi della Coppa Italia Dilettanti ha già regalato le prime emozioni e sorprese, offrendo già piccole anticipazioni della stagione che sarà per molte protagoniste.

Domenica 19, con calcio d’inizio alle 15:30, si giocherà la prima giornata per il campionato di Eccellenza e di Promozione; in contemporanea, andranno in campo anche le formazioni di Prima Categoria impegnate nel primo turno di Coppa Calabria. Tuttavia il programma delle gare non si svolgerà per intero nella giornata di domenica. Già nel pomeriggio di sabato si potrà gustare un prelibato antipasto con alcuni anticipi che vedranno impegnate sicure protagoniste della stagione.

PROMOZIONE – Sono due gli anticipi della 1^ giornata del Girone B di Promozione. Riflettori puntati sul “Lopresti” di Palmi dove debutterà la Gioiese di Graziano Nocera, reduce dal passaggio del turno in coppa grazie al successo in casa del Roccella. La compagine viola, già tra le favorite un anno fa, è accreditata ancora una volta come una delle squadre da battere, un mix di qualità ed esperienza che a breve si arricchirà con altri due importanti elementi: l’attaccante Spanò e il centrocampista Clasadonte. Di fronte alla Gioiese il sempre ostico e temibile Africo, come ha scoperto anche la Bovalinese in coppa: il confermato mister Francesco Criaco punterà su un collettivo collaudato (del quale fa parte egli stesso in qualità di allenatore-giocatore), provando fin da subito a giocare un brutto scherzo al favorito avversario. A Croce Valanidi sarà di scena un’altra delle squadre di Promozione approdate agli ottavi di coppa: il Ravagnese. La squadra di mister Pangallo, alla prima da allenatore in Promozione, può contare su un gruppo di calciatori con personalità e qualità, alcuni dei quali veterani della categoria, che ben si abbinano a giovani in rampa di lancio (vedasi il portiere 2005 Laganà, migliore in campo contro il Boca N. Melito); oltre il gruppo, ci sono anche i singoli, su tutti Tonino Postorino, una garanzia di gol e spettacolo. Ad opporsi al Ravagnese ci sarà la Bagnarese di mister Ficarra, una squadra già abbastanza coesa che ha effettuato pochi innesti di mercato, ma mirati, quali Mollo, Mavrici e Politano.

COPPA CALABRIA – Due anticipi anche per quanto riguarda le gare di andata del primo turno di Coppa Calabria. Al Comunale di Santa Cristina d’Aspromonte, la compagine locale allenata da mister Epifanio riceverà la Deliese, guidata anche in questa stagione da mister Ciccio Api e determinata nuovamente ad iscriversi alla lotta per il salto di categoria, nonostante l’agguerrita concorrenza. Tra i volti nuovi approdati a Delianuova figurano calciatori di assoluto livello quali l’ex portiere di Bocale e Bovalinese Francesco Stillitano, il fantasista ex San Giorgio e Bocale Natale Borghetto e l’esperto difensore Livio Paparatti, ex Rosarno e Melicucco tra le altre. Al “Pellicanò” di Bocale toccherà invece ad un’altra delle grandi favorite del campionato: la Pro Pellaro, opposta al Catona. In casa bianconera ambizioni rinnovate con il ritorno in panchina di mister Arcidiaco, già in grado di ottenere importanti risultati in passato. Il mercato in entrata ha sottolineato le ambizioni del club: Tullio Borghetto, Norberto Petronio, Simone Paviglianiti, Demetrio Cutrupi e Nunzio Tripodi rappresentano solo alcuni dei rinforzi approdati alla corte di Arcidiaco, per un organico di altissimo profilo. Il primo banco di prova per la Pro Pellaro sarà contro i biancoazzurri del Catona di mister Fortugno, formazione parzialmente rinnovata che potrà ancora contare su elementi del calibro di Buonarrigo e Petilli.