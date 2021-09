Reggina, Aglietti: “Per Menez problema al tendine”

Problemi in casa amaranto in vista della sfida di domani contro la Spal. In conferenza stampa il tecnico Alfredo Aglietti ha annunciato guai fisici al tendine per Menez. Queste alcune dichiarazioni:

Gli infortuni – “Denis ha grande voglia, sembra un ragazzino domani verrà in panchina e vedremo se ci sarà bisogno di lui. Rivas sta bene, partirà dall’inizio ma ancora dovremo capire in che posizione, c’è stata purtroppo qualche sorpresa negativa nelle ultime ore per la condizione di alcuni calciatori. A livello tattico potrebbero esserci delle sorprese. Menez ha avuto un problema serio al tendine, non sappiamo ancora se lo avremo a disposizione. le alternative non mancano Bellomo, Laribi e Cortinovis”.

La Spal – “Squadra che tiene ritmi alti, con gente tecnica e veloce, hanno gamba nelle ripartenze dovremo essere bravi ed attenti con un occhio di riguardo alle coperture preventive”.