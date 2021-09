Coppa Italia Dilettanti, il Giudice Sportivo: due turni di stop per Khanfri

Il Giudice Sportivo si è espresso in merito alle gare dell’ultima giornata della fase a gironi di Coppa Italia Dilettanti. Due giornate di stop per Adam Khanfri: il calciatore del Gioiosa, espulso nel match con la Rombiolese, salterà dunque il doppio confronto degli ottavi di finale che vedrà i biancorossi opporsi alla Stilomonasterace. Sono invece 9 i calciatori fermati per un turno e solamente 3 di questi (Antonelli della Gioiese, Tosti del Ravagnese e Franzo della Reggiomediterranea) sconteranno la qualifica in questa stagione; per gli altri invece rimarrà in sospeso fino alla prossima edizione del torneo.

CALCIATORI

Due gare: Khanfri (Gioiosa Jonica)

Una gara: Comito (Atletico Maida), Antonelli (Gioiese), Tosti (Ravagnese), Franzo (Reggiomediterranea), Artuso e Minici (Roccella), Maluccio (Rombiolese), Caracciolo e Keita (San Gaetano)