Coppa Italia Dilettanti, Gioiosa e Praiatortora premiate dal sorteggio: il riepilogo

Si è svolto questo mattina in Lega a Catanzaro il sorteggio per stabilire le squadre qualificate agli ottavi di finale della Coppa Italia Dilettanti dai gironi 3 e 10, che avevano visto in entrambi i casi due squadre chiudere al primo posto con gli stessi punti, stessa differenza reti e identico numero di gol segnati, con lo scontro diretto terminato in parità.

Nel Girone 3, tra Scalea e Digiesse Praiatortora, a spuntarla è stata la squadra di Promozione; da sottolineare come entrambe abbiano battuto il San Fili per 3-0, anche se in realtà il Praiatortora ha ottenuto la vittoria a tavolino per l’assenza degli avversari. Nel Girone 10 invece esulta il Gioiosa Jonica, qualificato a scapito del Capo Vaticano. I biancorossi, appena tornati in Eccellenza, proseguono il loro cammino nel torneo.

Ricapitolando quelli che sono stati i verdetti degli altri quattordici raggruppamenti, domenica avevano staccato il biglietto per gli ottavi di finale 11 squadre di Eccellenza: qualificazione quasi in scioltezza per Acri, Morrone, Paolana, Cotronei Caccuri, Sersale, Stilomonasterace e Locri; piccoli brividi per il Soriano, al quale è comunque bastato il pari contro il Campora; rocambolesco passaggio del turno per Gallico Catona e Reggiomediterranea, costrette a vincere in goleada per andare avanti e riuscite nell’intento (rispettivamente 3-0 alla Bagnarese e 5-0 al San Gaetano); quasi inattesa la qualificazione dell’Isola Capo Rizzuto, spettatrice interessata di Real Fondo Gesù-Scandale, terminata 2-0, risultato che ha favorito, per la miglior differenza reti finale, proprio il club di Eccellenza.

Sono invece 3 le compagini di Promozione approdate al tabellone principale della coppa (4 da oggi con il Praiatortora): la Gioiese, che grazie ad un gol di Sanchez batte a domicilio il Roccella; il Brancaleone, che dopo aver battuto la Bovalinese piega anche l’Africo; il Ravagnese, il quale resiste in casa del Boca N. Melito arrivando ad un passo dalla vittoria ma subendo il pari in extremis, risultato comunque sufficiente per andare avanti. Negli ottavi sarà scontro diretto tra Brancaleone e Ravagnese, ciò garantirà la presenza di un club di Promozione anche nei quarti di finale.

Questi gli accoppiamenti degli ottavi di finale (andata 29 settembre, ritorno 13 ottobre)

Città di Acri-Morrone

Digiesse Praiatortora-Paolana

Isola Capo Rizzuto-Cotronei Caccuri

Sersale-Soriano

Stilomonasterace-Gioiosa Jonica

Gioiese-Locri

Brancaleone-Ravagnese

Gallico Catona-Reggiomediterranea