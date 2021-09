Reggina, “senza stadio non c’è vita”: gli ultras tornano in Curva

Con una nota firmata Curva Sud Reggio Calabria, l’anima più calda della tifoseria amaranto annuncia il proprio ritorno allo stadio. “Dopo varie riunioni effettuate, a distanza da più di un mese dall’ultima nostra presa di posizione riguardo la stagione in essere, dalla prossima partita riprenderemo il posto in Curva Sud. Precisiamo che la nostra protesta non era rivolta all’obbligatorietà del green pass ma all’imposizione di provvedimenti che non ci avrebbero permesso di vivere la curva a modo nostro come distanziamenti e il divieto di tamburi e striscioni. Provvedimenti però, che al momento non vediamo attuati all’interno di nessuno stadio d’Italia. Dopo oltre un anno e mezzo di assenza torniamo perciò su quei gradoni, consapevoli però di poter rimanere fuori se tali restrizioni verranno applicate e quindi valutando e decidendo di volta in volta in base alle situazioni che si andranno a creare” si legge nella nota della curva sud.