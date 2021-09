Riparte il programma Pianeta Dilettanti su Reggio Tv

Riceviamo e pubblichiamo – Pianeta Dilettanti (il calcio calabrese in Tv programma ideato e condotto dal giornalista Nino Neri) dopo la breve pausa estiva ritorna sugli schermi del canale 14 di Reggio Tv. In questa prima puntata che andrà in onda Martedì 14 Settembre ore 23.00 la nostra struttura sarà presente a Villa Fabiano (Rende) in occasione del raduno del’Aia Calabrese. I nostri graditi ospiti saranno: Saverio Mirarchi Presidente LND Calabria, Franco Longo Presidente Regionale AIA , Mommo Mesiti Presidente Regionale AIAC.