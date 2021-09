Promozione, stilato il calendario 2021/2022: la prima giornata del Girone B

Insieme all’Eccellenza ha preso forma anche il torneo di Promozione 2021/2022. Diverse le novità nel Girone B, che vede il debutto assoluto del San Gaetano Catanoso, impegnato domenica tra le mura amiche contro lo Sporting Catanzaro Lido. Il campionato inizierà ufficialmente sabato con un gustoso anticipo: Ravagnese-Bagnarese. Il Ravagnese è reduce dal passaggio del turno in coppa, a farne le spese il Boca N. Melito; Bagnarese in cerca di buone risposte dopo le sconfitte con Archi e Gallico Catona. Sfida interessante nei primi 90′ tra Brancaleone e San Giorgio, due probabili protagoniste che in questo avvio di stagione hanno già mostrato ottime cose. Per quanto riguarda le date della stagione, si andrà a braccetto con l’Eccellenza: in campo tutte le domeniche fino al 19 dicembre, due turni infrasettimanali nel nuovo anno (5 gennaio e 2 marzo), ultima giornata il 10 aprile 2022.

Questo il programma completo della prima giornata:

Brancaleone-San Giorgio

Caraffa-Melicucco

Cinquefrondese-Capo Vaticano

Gioiese-Africo

Ravagnese-Bagnarese sabato 18/09

Rombiolese-Archi

San Gaetano-Sporting Catanzaro Lido

Vallata del Torbido-Borgo Grecanico