Il punto sulla Serie B: il Parma ne segna 4, Pisa e Brescia a punteggio pieno

Si è conclusa la terza giornata di Serie B: si confermano in vetta alla classifica Brescia e Pisa, pari nel derby calabrese tra Reggina e Crotone; in quattro restano ancora a zero punti. Apre la giornata la partita tra Benevento e Lecce, conclusasi a reti bianche; per la terza giornata di fila i salentini non riescono ad ottenere i tre punti, mentre per le streghe è la seconda partita senza riuscire a siglare una rete. Finisce senza reti anche la partita tra Frosinone e Perugia, che nonostante i numerosi tiri (complessivamente 25) non hanno trovato la via del gol per la prima volta nella stagione. Perde l’imbattibilità il Como, la neopromossa non riesce a conseguire un risultato utile dopo gli ottimi pareggi con Crotone e Lecce, cade in casa contro l’Ascoli a causa di un rigore di Dionisi. Pareggiano SPAL e Monza, al vantaggio iniziale dei ferraresi rispondono nella ripresa i brianzoli, che durante questa stagione non sono andati mai in rete durante la prima frazione di gioco. Espugna lo stadio Giuseppe Moccagatta il Brescia, le rondinelle si imposte sull’Alessandria riuscendo a siglare tre reti nel secondo tempo; la vittoria porta la squadra di Inzaghi in vetta alla classifica a pieni punti. Cala il poker il Pisa in casa della Ternana, la compagine umbra che nonostante le numerose occasioni create non sono riusciti ad essere pericolosi. Finisce con un pareggio il derby calabrese tra Crotone e Reggina, con gli amaranto che recriminano un rigore molto dubbio; restano ancora a quota 0 vittoria gli squali, al contrario degli amaranto che restano nella parte alta della classifica. Si impone il Cosenza contro il Vicenza, dopo due giornate in cui i lupi non erano riusciti a portare a casa neanche un punto al contrario dei veneti, che restano ancora a secco. Vince la Cremonese contro il Cittadella, con i grigiorossi che riescono a tener botta anche con l’uomo in meno e collezionano la seconda vittoria stagionale. Chiude la giornata la partita tra Pordenone e Parma, finita con un netto 0-4 a favore dei ducali, che risalgono la classifica dopo il passo falso contro il Frosinone; male i ramarri, che nonostante il cambio in panchina non riescono a svoltare la stagione.

