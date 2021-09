Eccellenza, stilato il calendario 2021/2022: domenica la prima giornata

Eccellenza al via con 8 formazioni reggine su 16 partecipanti; si parte subito con tre derby: a Croce Valanidi, a Roccella e a Monasterace

Partirà domenica 19 settembre la nuova stagione di Eccellenza, si torna a sedici squadre dopo l’eccezione avvenuta un anno fa. Si andrà in campo ogni domenica fino al 19 dicembre, poi la sosta natalizia e la ripresa che avverrà mercoledì 5 gennaio 2022 con l’ultima giornata di andata. Quattro giorni più tardi inizierà il ritorno, che vedrà un altro turno infrasettimanale in programma il 2 marzo, in occasione della nona giornata. Chiusura il 10 aprile 2022.

Questo il programma della prima giornata:

Boca N. Melito Admo-Isola Capo Rizzuto

Città di Acri-Cotronei Caccuri

Gioiosa Jonica-Roccella

Locri-Soriano

Reggiomediterranea-Bovalinese

Scalea-Morrone

Sersale-Paolana

Stilomonasterace-Gallico Catona