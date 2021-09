Ultime News

Riceviamo e pubblichiamo – Pianeta Dilettanti (il calcio calabrese in Tv programma ideato e condotto dal giornalista Nino Neri) dopo la breve pausa estiva ritorna sugli schermi del canale 14 di Reggio Tv. In questa prima...

Dopo tre turni è l’ex Reggina Simone Corazza, attaccante dell’Alessandria, in testa alla speciale classifica dei marcatori di serie B. Galabinov sale a quota due reti. Questa la classifica: 4 reti: Corazza (1; Alessandria)...

Nella serata di ieri El Tanque German Denis ha festeggiato, insieme ai compagni di squadra, mister, società e amici reggini, il suo 40esimo compleanno in un locale della costa tirrenica. “Sono felicissimo di festeggiare...

Si è conclusa la terza giornata di Serie B: si confermano in vetta alla classifica Brescia e Pisa, pari nel derby calabrese tra Reggina e Crotone; in quattro restano ancora a zero punti. Apre la giornata la partita tra Benevento...