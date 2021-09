U17- Tris in rimonta, la Reggina batte la Ternana all’esordio

Debutto con vittoria per la compagine amaranto Under 17 di mister Domenico Zito, che questa mattina ha battuto i pari età della Ternana presso il Centro Sportivo Sant’Agata. Dapprima passati in svantaggio al 33ì’ per mano del vice capitano delle Fere Manni, i calabresi sono riusciti a trovare il goal del pari nel giro di cinque minuti con Perri, chiudendo così la prima frazione in perfetta parità. Nella ripresa, prettamente di marca amaranto, Malara e Palumbo hanno firmato rispettivamente il goal del sorpasso e quello del definitivo 3-1.

Di seguito, il tabellino della gara divulgato dalla Reggina 1914:

REGGINA-TERNANA 3-1

Marcatori: 33′ Manni (T), 38′ Perri (R), 54′ Malara (R), 67′ Palumbo (R).

Reggina (4-2-3-1): Filippelli, Maietta (88′ Maressa), Saba (62′ Mollica), Romeo, Paura, Serra, Palumbo, Farcomeni (75′ Perrotta), Salvi (62′ Antoci), Perri, Malara. A disposizione: Zampaglione, Morra, Pumo, Benedetto, Sciammarella. Allenatore: Zito

Ternana (4-2-3-1): Veliaj, Peschiaroli, Iacono (67′ De Bernardo), Manni (67′ Marchegiani) Feltri, Bonugli, Bottausci (46′ Bartolocci), Montecolle (58′ Terranova), Camara, Belloisi (73′ Mengoni), Picchiantano. A disposizione: Antonini, Plutino, Purgatori, Bonifazi. Allenatore: Pagliarini

Arbitro: Gabriele Cortale di Locri; Assistenti: Giovanni Celestino di Regio Calabria e Leonardo Mallimaci di Reggio Calabria.

Note: Ammoniti: Iacono (T), Perri (R). Calci d’angolo: 2-3. Recupero: 2′ pt, 5′ st.