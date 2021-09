Coppa Italia di Serie D, Cittanova pronto al debutto in Sicilia

Giallorossi a Sant'Agata di Militello per giocare il turno preliminare della manifestazione

Prima stagionale per il Cittanova di mister Di Gaetano che vivrà il suo battesimo sulla panchina giallorossa proprio nella sua Sicilia. Si giocherà alle 15, allo stadio “Biagio Fresina” di Sant’Agata di Militello, la sfida in gara unica valida per il Turno Preliminare della Coppa Italia di Serie D tra i padroni di casa del Città di Sant’Agata e il Cittanova.

Diverse le novità in casa giallorossa, per quanto concerne l’organico che affronterà la stagione: tanti giovani promettenti arrivati dai settori giovanili di Catanzaro (Bolognino, Napoli e Pitale), Cosenza (Ficara e Gaudio) e Pro Vercelli (Formia, Maggio e Pane); tra gli over da segnalare gli arrivi di Biondo e Ferrante dall’Akragas, Bonanno dal Castrovillari, Bukva dal Follonica, De Marco dal Paternò e Cianci dalla Sammaurese.

Questi i convocati di di mister Di Gaetano per la gara di coppa:

Portieri: Bruno, Perrelli

Difensori: Cianci, Ferrante, Ficara, Formia, Petrucci

Centrocampisti: Biondo, Bolognino, Condomitti, Corso, Fuschi, Gaudio, Losasso, Maggio, Meola, Pane

Attaccanti: Bonanno, Bukva, De Marco, Giorgiò