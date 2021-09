Top&Flop di Crotone-Reggina: Hetemaj delude, Galabinov spietato

Si conclude con un pari il derby della Magna Grecia tra Crotone e Reggina.

Una partita tutt’altro che spettacolare, ricca di scontri a centrocampo e con poche occasioni da gol.

Alla fine un 1-1 che può accontentare entrambe le compagini.

Top:

Thiago Cionek – Ha il compito, non semplice, di marcare Mulattieri, che in questo scorcio di torneo ha già realizzato 3 reti. Fondamentale quando chiude in scivolata a centro area, negando la rete al Crotone. Lotta fino all’ultimo secondo dando tutto come sempre, alcuni salvataggi provvidenziali.

Andrey Galabinov – Due partite da titolare, due gol. Questo è il biglietto da visita con il quale il centravanti bulgaro si presenta. Quando la palla è nella sua zona, è in cassaforte. Fa salire la squadra, conquista falli a centrocampo e poi, cosa principale, la butta dentro. Realizza la rete del vantaggio con un colpo di testa su un cross stupendo Ricci. Habemus bomber!

Flop:

Perparim Hetemaj – Il meno convincente tra le fila amaranto. Paga il ritardo di condizione, ma da uno con la sua esperienza alcuni errori in fase di disimpegno non te li aspetti. Cresce nel finale quando c’era da fare legna, ma si fa ammonire e rischia qualcosa con qualche fallo di troppo.

Nehuen Paz – Il difensore rossoblu appare un po’ in difficoltà, specie quando nei suoi pressi staziona un colosso come Galabinov. Errore gravissimo quando in occasione della rete del vantaggio amaranto, si fa sfuggire Galabinov che lo sovrasta nettamente e deposita il pallone in rete.

Giuseppe Canale