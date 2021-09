Reggina, Aglietti: ”Molto contento della prestazione. Punto con rammarico”

Mister Aglietti ha parlato nel post-gara di Crotone-Reggina (1-1). Di seguito, le sue parole:

“Sono molto contento della prestazione dei ragazzi. Il Crotone ci ha aggredito, ma nei primi 20′ abbiamo giocato con personalità, sbagliando in fase finalizzazione, nei cross, nell’ultimo passaggio. Prima del nostro gol stavamo soffrendo, poi nella ripresa non stavamo soffrendo ed abbiamo preso un goal un po’ più particolare. Ci prendiamo questo punto con qualche rammarico, ma consapevoli di aver fatto un’ottima prestazione. Auguro inoltre una pronta guarigione al nostro tifoso, soccorso sugli spalti a gara in corso”.

”La squadra ha fatto bene. Non si può avere la presunzione di venire qui e non soffrire, non siamo il Real Madrid ma una squadra che ha voglia di fare bene e fare un campionato in cui si soffra il meno possibile. Abbiamo dei difetti, ma oggi anche da quest’ultimi abbiamo tirato fuori qualcosa di importante. Il goal è nato da una situazione dubbia, noi abbiamo gestito bene la gara. Stiamo crescendo”.

”Abbiamo sofferto poco. Centrocampo e difesa hanno retto molto bene. E’ un punto importante, ma adesso pensiamo alla prossima partita che sarà anch’essa molto difficile. Il campo era insidioso, non consentiva di giocare bene palla a terra”.

”Meccanismi? Ci sono partite in cui funzionano meglio ed altre in cui no. Abbiamo dimostrato di essere una squadra e stiamo crescendo con il passare delle giornate”