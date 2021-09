Torna il derby tra Crotone e Reggina, per la terza giornata del campionato di Serie B le due squadra si affrontano all’Ezio Scida. Segui la diretta testuale del match

CROTONE-REGGINA 1-1 FINALE (Galabinov, Benali)

FINISCE 1 A 1 IL DERBY TRA CROTONE E REGGINA

85′ Ultimi cambi per Aglietti: in campo Tumminello e Liotti per Galabinov e Bellomo

83′ Ammoniti anche Hetemaj e Stavropoulos, sette gialli in tutto in questo derby

72′ Debutto in serie B e con la maglia della Reggina per Cortinovis, in campo al posto di Ricci. Dentro anche Bianchi per Crisetig

63′ Cambio per Aglietti, fuori Montalto dentro Laribi. Reggina che cambia anche il modulo sistemandosi con il 4-2-3-1

58′ PAREGGIO CROTONE! Mischia da calcio d’angolo, la palla arriva al limite a Benali che con un destro preciso e potente insacca il gol del pari.

56′ Rischio per la Reggina! Palla sporca in area amaranto, Stavropoulos liscia, Kargbo ad un passo da Micai calcia alto

Ottimo cross basso di Bellomo a tagliare tutta l’area piccola del Crotone, Ricci per un attimo non riesce a trovare la deviazione vincente, anche ostacolato da un difensore locale

52 ‘Ricci vicino al gol! L’esterno prova il mancino a giro angolato, Festa si distende e respinge, nessun amaranto pronto sulla ribattuta.

46’ Si riparte all’Ezio Scida

FINE PRIMO TEMPO

La Reggina ha trovato il vantaggio nel momento più difficile con il Crotone che, almeno in due occasioni, si era reso pericoloso

Saranno quattro i minuti di recupero nel primo tempo

43′ GOOLL REGGINA! Sul calcio piazzato di Ricci, stacco imperioso di Galabinov che insacca.

38′ Crotone vicino al vantaggio in due occasioni: sul colpo di testa ravvicinato di Mulattieri decisivo l’istante di Micai. Poi Benali prova il tiro a giro con la sfera di poco fuori.

Si riparte

La gara è ferma momentaneamente perchè nel settore ospiti dello Scida un supporters amaranto è scivolato giù dalle gradinate

20′ Estevez vicino al gol con un destro potente dal limite, Micai devia in angolo, Poi si accende una mischia e Di Chiara viene ammonito

16′ Brutto fallo di Estevez su Crisetig, ammonizione per il calciatore del Crotone ma il capitano della Reggina resta a terra

11′ Bordata dalla distanza di Mogos, la palla termina alta

5′ Poco o nulla da segnalare, se non un timido tentativo amaranto con Di Chiara che mette al centro e Montalto che non appoggia bene per Ricci

1′ Fischia l’arbitro Fabbri, inizia il derby

Venti minuti all’inizio del derby tra Crotone e Reggina, le squadre in campo per il riscaldamento

FORMAZIONI UFFICIALI

Crotone (3-4-2-1): Festa; Paz, Canestrelli, Nedelcearu; Mogos, Estevez, Vulic, Molina; Kargbo, Benali; Mulattieri. A disposizione: Contini, Saro, Visentin, Mondonico, Donsah, Oddei, Zanellato, Giannotti, Borello, Sala, Schirò, Maric. Allenatore: Modesto

Reggina (4-4-2): Micai; Lakicevic, Cionek, Stavropoulos, Di Chiara; Ricci, Hetemaj, Crisetig, Bellomo; Galabinov, Montalto. A disposizione: Turati, Loiacono, Regini, Amione, Liotti, Franco*, Bianchi, Gavioli, Ejjaki, Cortinovis, Laribi, Tumminello. Allenatore Aglietti

Arbitro: Michael Fabbri di Ravenna. Assistenti: Ciro Carbone di Napoli e Daisuke Emanuele Yoshikawa di Roma 1. IV ufficiale: Daniele Rutella di Enna. VAR: Juan Luca Sacchi di Macerata; AVAR: Orlando Pagnotta di Nocera Inferiore.

*A causa di impedimenti logistici, il calciatore Rigoberto Rivas non è presente. Al suo posto è stato convocato Damiano Franco.