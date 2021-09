Eccellenza, colpo in difesa per il Boca N. Melito: ingaggiato Carubini

Il Boca Nuova Melito Admo, attraverso il proprio sito ufficiale, ha annunciato l’acquisto del difensore argentino Leandro Carubini, centrale argentino che aveva iniziato la preparazione con il Lamezia Terme e aveva indossato la maglia della Vigor nel mini-torneo di Eccellenza giocato la scorsa primavera.

Di seguito il comunicato del club biancorosso.

Alla vigilia del secondo impegno in Coppa Italia Dilettanti contro il Ravagnese, il Boca Nuova Melito ADMO piazza l’ultimo colpo ad effetto del mercato, ufficializzando l’ingaggio di un nuovo difensore centrale. La scelta è infine ricaduta su Leandro Ignacio Carubini.

Carubini, italo-argentino classe ’92, arriva dal Lamezia Terme dove ha iniziato la preparazione. Sempre a Lamezia, con la maglia della Vigor, aveva partecipato al mini-torneo di Eccellenza disputatosi da aprile a giugno scorsi. Notevole e prestigiosa la sua esperienza da calciatore, iniziata in Argentina con il Central Cordoba e il San Martin; è poi approdato in Perù, al San Simon. Nell’estate del 2016 inizia il suo girovagare per l’Italia, a cominciare dai liguri del Loanesi, per poi indossare le maglie dei piemontesi del San Domenico Savio Rocchetta e del Baveno e degli emiliani del Castelvetro. Nell’estate del 2019 vive una breve esperienza con il Tre Fiori, formazione del campionato di San Marino, con la quale disputò il primo turno preliminare di Europa League, subendo due sconfitte da parte del Klaksvik, squadra delle isole Far Oer. Il suo personalissimo giro d’Italia lo ha poi condotto al Castiadas, in Sardegna, e al Massa Martana, in Umbria, un anno fa, prima di approdare in Calabria a marzo 2021 per indossare la maglia della Vigor Lamezia.

Grazie alla preziosa collaborazione di Leo Secondi e del direttore generale del Lamezia Terme, Gabriele Martino, è stato possibile assicurarsi uno dei più forti difensori della categoria. Per Leandro Carubini inizia adesso una nuova avventura che, ci auguriamo, possa essere importante e indimenticabile, sia per lui che per il Boca N. Melito, il quale augura buon lavoro e buon divertimento al nuovo calciatore biancorosso!