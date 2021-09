Crotone-Reggina, le pagelle amaranto: Galabinov monumentale, Cionek alza il muro

Una rete (e un punto) per parte per Crotone e Reggina, che chiudono in parità il derby dello ”Scida”. A Galabinov risponde Benali. Di seguito, le pagelle amaranto:

Micai 6,5: pochi interventi per l’ex Salernitana, che al 37′ salva il risultato respingendo un colpo di testa di Mulattieri da metri zero. Non può nulla sul goal del pari.

Lakicevic 6: l’estro di Benali lo mette in difficoltà, lui ribatte colpo su colpo.

Cionek 7: Baluardo. Gara perfetta per il centrale difensivo, che si mostra insormontabile dinnanzi al reparto offensivo rossoblu. Preciso ed efficace, sempre in anticipo e con estrema regolarità.

Stavropoulos 6: seppur non risulti sempre impeccabile, difende la sua porzione di campo con il coltello fra i denti. Sbavature ridotte al dettaglio nel gioco aereo.

Di Chiara 6: tiene testa ad un avversario rapido ed insidioso come Kargbo. Nella prima parte di gara subisce qualche affondo, nella ripresa prende le misure e ne ostacola la via di passaggio. Bene anche in fase di spinta.

Ricci 6: è suo lo spiovente in area di rigore, su calcio di punizione, all’indirizzo della testa di Galabinov per la rete del vantaggio. Gara equilibrata. Dal 74′ Cortinovis s.v.

Hetemaj 5: apparentemente in sofferenza quando circondato dai due centrocampisti rossoblu. Il campo non lo aiuta, compie diversi errori tecnici.

Crisetig 6: rischia due volte in fase di uscita, ma la squadra riesce a cavarsela. Al di là di questo, conduce una gara positiva e riesce a venir fuori dalle situazioni più spinose, annoverando una serie di calcioni nel report di serata. Dal 74′ Bianchi s.v.

Bellomo 6,5: tra i suoi piedi il pallone è in cassaforte. Ha sempre la giocata pronta ed agisce con efficacia ed intelligenza. Per fermarlo, gli avversari sono spesso costretti a ricorrere al fallo. Dall’86’ Liotti s.v.

Galabinov 7: monumentale. Gara di altissimo livello per il bulgaro, davvero prezioso nel gioco spalle alla porta. Al 44′ insacca egregiamente di testa su uno spiovente di Ricci. E’ una calamita per le palle alte e fa salire la squadra. Dall’86’ Tumminello s.v.

Montalto 6: si dedica maggiormente al ‘gioco sporco’, facendo a spallate con i difensori di casa, piuttosto che al tiro in porta. Ci mette grinta e grande sacrificio. Dal 63′ Laribi 5,5: non sposta gli equilibri della squadra.