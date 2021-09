Crotone-Reggina, la probabile formazione rossoblu: Modesto studia il tridente offensivo

Un pareggio ed una sconfitta per il Crotone di Francesco Modesto, che domani ospiterà la Reggina allo “Scida” ritrovando un derby che manca da ben otto anni. Il tecnico rossoblu, ex della sfida, dovrebbe confermare gran parte degli undici scesi in campo contro il Cittadella, seppur adoperando qualche cambio.

Il reparto difensivo dovrebbe (ri)vedere Mondonico e Nedelcearu nel trio che agirà davanti al portiere Festa, con Paz che dovrebbe andare a completarlo. Linea a quattro di centrocampo con Mogos a destra e Molina a sinistra, cob Estevez e Donsah in mezzo. Davanti, Benali e Mulattieri dovrebbero agire sulle fasce, mentre il terminale offensivo dovrebbe essere uno tra Maric e Vulic.

LA PROBABILE FORMAZIONE ROSSOBLU

CROTONE (3-4-3): Festa; Paz, Mondonico, Nedelcearu; Mogos, Estevez, Donsah, Molina; Benali, Vulic, Mulattieri. All. Modesto

BALLOTTAGGI: Maric-Vulic 55-45%

INDISPONIBILI: Cuomo, Juwara.

Si ringrazia per la collaborazione il collega Raffaele Truncè di SportTeamCalabria.

a.c.