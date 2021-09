Crotone-Reggina, la probabile formazione amaranto: Montalto dal 1′, i tre ex scalpitano

Con coraggio, per fare la partita. Mister Alfredo Aglietti ha definito ‘da tripla’ il derby calabrese tra Crotone e Reggina, il quale torna in auge dopo ben otto anni dall’ultima volta e, contrariamente alle previsioni metereologiche, si preannuncia infuocato. Il tecnico toscano ritroverà il campo dopo la settimana di sosta per le Nazionali, ripartirà da molte certezze ma dovrà anche fare i conti con qualche assenza. Da catalogare in quest’ultima lista vi sono gli indisponibili Denis e Adjapong, oltre lo squalificato Ménez, mentre figura tra i convocati Rivas, il quale arriva in extremis in seguito agli impegni con l’Honduras.

Aglietti va verso la conferma in blocco dell’intero reparto difensivo, con Lakicevic e Di Chiara larghi e la coppia Cionek-Stavropoulos in mezzo, tutti davanti a Micai. In mezzo al campo è certa la presenza di Crisetig, il quale dovrebbe far nuovamente coppia con Hetemaj. Sulle fasce, Ricci a destra e Laribi a sinistra. In avanti, la coppia prescelta potrebbe essere quella composta da Galabinov e Montalto, con Tumminello che, viste le circostanze, dovrebbe riuscire a trovare spazio a partita in corso.

Crisetig, Ricci e Tumminello: i tre ex di turno scalpitano…

LA PROBABILE FORMAZIONE AMARANTO IN GRAFICA

REGGINA (4-4-2): Micai; Lakicevic, Cionek, Stavropoulos, Di Chiara; Ricci, Crisetig, Hetemaj, Laribi; Montalto, Galabinov. All. Aglietti

BALLOTTAGGI: Hetemaj-Bianchi 60-40%, Montalto-Tumminello 60-40%

INDISPONIBILI: Denis, Adjapong

SQUALIFICATI: Ménez