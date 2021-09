Crotone-Reggina, i convocati di Modesto: out Juwara

Ecco l’elenco dei convocati da Francesco Modesto per il derby contro la Reggina, gara in programma domani alle ore 18.30 allo Scida. Juwara, a causa di una gastroenterite, non farà parte del match.

Ecco l’elenco dei convocati:

1 Festa

5 Visentin

6 Mondonico

7 Vulic

8 Estevez

9 Mulattieri

10 Benali

13 Contini

15 Donsah

17 Molina

18 Oddei

19 Canestrelli

21 Zanellato

22 Saro

23 Giannotti

24 Kargbo

27 Nedelcearu

28 Borello

29 Sala

30 Paz

32 Mogos

44 Schirò

99 Maric