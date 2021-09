Crotone-Reggina, Aglietti: “Gara da tripla, può succedere di tutto”

Out Adjapong e Denis, in dubbio Rivas

Conferenza stampa del tecnico della Reggina Alfredo Aglietti prima del derby di domani pomeriggio all’Ezio Scida contro il Crotone. Queste alcune dichiarazioni del mister:

“Noi dobbiamo giocare sia in casa che in trasferta con l’obiettivo di far emergere la nostra identità. E’ la prima trasferta, un banco di prova importante e difficile, i ragazzi sono consapevoli delle insidie”.

L’avversario – “Sono una squadra giovane che ha cambiato tanto e forse ha bisogno di maggiore tempo per gli automatismi. Cercano la prima vittoria e avranno voglia di riscatto, specie davanti al proprio pubblico. Domani è una partita da tripla, può succedere di tutto. Mi aspetto un Crotone aggressivo, li abbiamo visti in queste partite, ti prendono quasi a uomo e noi dovremo essere bravi ad evitare la loro pressione”.

Gli assenti e le scelte – “Alcune scelte sono quasi scontate per le assenze che ci sono. Denis continua la fase di recupero, Adjapong ha avuto un piccolo problema muscolare, Rivas non sappiamo ancora quando e come tornerà dagli impegni con la nazionale. Menez naturalmente è squalificato. Sulle scelte pesano anche questo tipo di situazioni chi scenderà in campo darà il massimo e avrà la possibilità di dimostrare il valore”.