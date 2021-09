Visti da vicino: il Crotone raccontato da Raffaele Truncè (SportTeamCalabria)

Un pareggio all’esordio contro il Como (2-2) ed una sconfitta sul campo del Cittadella (4-2). E’ questo il bilancio attuale di inizio campionato per il Crotone di Francesco Modesto, che sabato alle 18:30 ospiterà la Reggina allo ”Scida” dopo circa otto anni dall’ultima volta. A pochi giorni dal match, abbiamo contattato Raffaele Truncè – collega di SportTeamCalabria.com – il quale ha presentato ai lettori di RNP il prossimo avversario degli amaranto, illustrandone la situazione.

COSA E’ CAMBIATO- ”Sostanzialmente, tutto. In primis la categoria, la Serie A ovviamente è tutta un’altra cosa rispetto alla Serie B: questa differenza cambia tutte le prospettive societarie, dagli incassi agli investimenti differenziando quelli che sono chiaramente gli obiettivi finali”.

CALCIOMERCATO- ”Le cessioni di Simy (6 milioni) e Messias (2,6 prestito +5,4 riscatto + 1 bonus) sono sicuramente il fiore all’occhiello del calciomercato pitagorico: due giocatori cresciuti tantissimo con il Crotone che li ha valorizzati e gli ha regalato ancora palcoscenici importanti. Le aspettative dunque erano abbastanza alte della tifoseria sui sostituti ma non era facile trovare i rimpiazzi giusti di quel livello: in avanti i gol sembrano non mancare grazie alla vena realizzativa di Mulattieri, probabilmente qualche innesto di categoria in difesa non avrebbe fatto male. In generale sono arrivati ben 15 giocatori nuovi per una squadra totalmente rivoluzionata: ci sarà molto lavoro per mister Modesto”.

PRIME IMPRESSIONI- ”La squadra ha un’identità già molto chiara: la mano di mister Modesto si vede. Le impressioni sono complessivamente buone, nonostante qualche giocatore debba ancora metabolizzare i nuovi concetti difensivi”.

CARATTERISTICHE- ”Aggressività, duelli a tutto campo, rapidità. Sono alcune delle componenti del calcio di mister Modesto: la sua filosofia di calcio molto simile a quella di Gasperini e Juric, con questo 3-4-2-1 molto dinamico e fluido durante le fasi di gara”.

RIDIMENSIONAMENTO– ”La società ha chiesto pazienza ai tifosi: segnale questo che evidenzia una nuova ricostruzione della squadra con ambizioni più “reali” legate ad un campionato da condurre possibilmente nella parte sinistra della classifica senza creare false illusioni derivate dal fatto che, obiettivamente, sembrano esserci almeno 6-7 squadre molto più attrezzate degli squali”.

PUNTI DEBOLI E PUNTI DI FORZA- ”Il punto forte sembra essere il gioco con trame ben delineate e una fase di possesso palla abbastanza incisiva: i gol infatti in queste prime 2 uscite non sono mancati. Il punto debole è senz’altro la fase difensiva: qualche errore di troppo nelle individualità ha fatto perdere facilmente i punti di riferimento della fase difensiva e questo determinante aspetto ha fatto perdere già parecchi punti”.

RECUPERI E INDISPONIBILI– ”Non sarà disponibile sicuramente Cuomo, impegnato nella riabilitazione post operazione. Da valutare la condizione atletica dei calciatori arrivati negli ultimi giorni di mercato come Estevez, Donsah e Paz: probabilmente saranno della partita, forse non tutti dal primo minuto”.