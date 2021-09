Serie D, stilati i calendari: la prima giornata del Girone I

Dopo la compilazione dei nove gironi e gli accoppiamenti della Coppa Italia, la LND ha finalmente stilato i calendari per la stagione 2021/2022. Si partirà domenica 19 settembre con la prima giornata, quella di chiusura è invece prevista per il 15 maggio 2022; per il Girone I, composto da venti squadre, sono in programma ben sette turni infrasettimanali. Uniche soste previste per le feste natalizie, per la Pasqua (17 aprile) e per il Torneo di Viareggio che tornerà a disputarsi regolarmente (13 marzo).

Questa la prima giornata del Girone I

Cavese-Rende

Città di Acireale-Cittanova

Città di Sant’Agata-Trapani

FC Lamezia Terme-Troina

Gelbison-Castrovillari

Licata-FC Messina

Paternò-Sancataldese

Portici-Giarre

Real Aversa-Pol. Santa Maria del Cilento

San Luca-Biancavilla