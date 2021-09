Ex amaranto, la prima gioia “azzurra” di Di Lorenzo

Nei recenti Europei vinti dalla nazionale di Roberto Mancini, Giovanni Di Lorenzo ha rappresentato uno dei tasselli più importanti, chiamato a sostituire l’infortunato Florenzi fin dalla prima partita. Cresciuto nel vivaio della Reggina e protagonista in amaranto già dal 2011 con le sue prime presenze in Serie B, campionato giocato poi da protagonista nel 2013/2014, come il successivo in Serie C, alla sua quindicesima presenza in nazionale, il difensore del Napoli ha trovato la sua prima soddisfazione personale.

Nell’ampio successo ottenuto contro la Lituania, la firma sul definitivo 5-0 porta infatti il nome di Di Lorenzo, il quale ha sorpreso il portiere lituano con un pallonetto dal vertice dell’area di rigore che si è insaccato sul palo lontano. L’ultima rete di un ex Reggina in nazionale era abbastanza recente: nel novembre 2019 Francesco Acerbi, ieri titolare insieme a Di Lorenzo, aveva realizzato quella che finora è la sua unica rete in azzurro, siglata contro la Bosnia.

Per trovare invece l’ultimo gol di un “figlio del Sant’Agata” è necessario tornare indietro di ben 15 anni, quando nell’ottobre del 2006, con il titolo di campione del Mondo da pochi mesi conquistato, Simone Perrotta realizzò uno dei tre gol dell’Italia nel successo sulla Georgia, la sua seconda e ultima rete in nazionale in 48 presenze; la prima era arrivata a giugno del 2004 contro la Bulgaria.