Coppa Italia Dilettanti, la situazione a 90′ dal termine: tante big a rischio

Sono trascorsi 180′ e altri 90′ ne restano per definire le sedici formazioni che accederanno agli ottavi di finale della Coppa Italia Dilettanti. Molti gironi si stanno evolvendo come da pronostico, altri invece potrebbero rivelare inaspettate sorprese. Ovviamente ancora nessun verdetto per quanto riguarda il passaggio del turno, mentre sono già diverse le squadre eliminate.

Sono tante le compagini di Eccellenza che hanno nelle proprie mani il loro destino e alle quali basterà anche un pareggio domenica nel turno conclusivo. Acri, Paolana, Cotronei Caccuri, Sersale, Soriano, Roccella e Locri partiranno negli ultimi 90′ con due risultati su tre a proprio favore; per alcune di queste il pareggio varrebbe il pari merito in testa al loro girone, ma la differenza reti li premierebbe.

Rimanendo in tema di squadre di Eccellenza, la Bovalinese è già eliminata e al Brancaleone basterà un pareggio contro l’Africo per qualificarsi; è tornata invece in corsa per il passaggio del turno l’Isola Capo Rizzuto, sconfitta dallo Scandale ma vittoriosa sul Real Fondo Gesù: se domenica il Real dovesse battere lo Scandale con due o tre reti di scarto, l’Isola accederebbe agli ottavi di finale.

Per quanto riguarda le altre, vittoria obbligatoria e in alcuni casi potrebbe non bastare. Vediamo i singoli casi: la Morrone sarà costretta a battere la Rossanese, con gli stessi punti e un gol di vantaggio nella differenza reti; Scalea e Praiatortora hanno lo stesso quoziente gol (grazie alla vittoria a tavolino contro il San Fili per la compagine di Promozione), rischio monetina in caso di pareggio; la Stilomonasterace dovrà battere l’Atletico Maida che ha la stessa differenza reti ma un gol segnato in più; per accedere agli ottavi il Gioiosa dovrà battere la Rombiolese con almeno quattro gol di scarto per sopravanzare il Capo Vaticano; il Boca N. Melito non avrà alternative alla vittoria contro il Ravagnese per poter operare il sorpasso in classifica; al Gallico Catona serve una vittoria con almeno tre gol di margine contro la Bagnarese per non lasciare la coppa anticipatamente, lasciando il primo posto all’Archi; dopo lo 0-0 contro il San Giorgio, alla Reggiomediterranea serviranno i gol, tanti gol, almeno cinque di margine da porre tra sé e il San Gaetano e approdare al prossimo turno.