Coppa Calabria 2021/2022, il tabellone del torneo: si parte il 19 settembre

Trentadue squadre in lizza, gare di andata e ritorno a eliminazione diretta; finale il 6 aprile 2022

La stagione delle squadre di Prima Categoria, per la precisione per metà di esse, partirà ufficialmente domenica prossima, il 19 settembre, con il consueto antipasto del primo turno di Coppa Calabria 2021/2022. In attesa dell’ufficializzazione dei quattro gironi, la LND ha stabilito le trentadue formazioni che prenderanno parte al torneo, definendo il tabellone che porterà alla finalissima del prossimo 6 aprile 2022.

Questi gli accoppiamenti del primo turno (andata 19/09, ritorno 26/09)

Amendolara-Rangers Corigliano

Geppino Netti-Spezzano Albanese

Oreste Angotti-Real Montalto

Luzzese-New Academy

Brutium Cosenza-Unione Sportiva Marano

Mangone-Vigor 1919

Mesoraca-Rocca di Neto

Cerva-Magisano

Borgia-Pino Donato Taverna

Academy Girifalco-Badolato

Bivongi Pazzano-Guardavalle

Bianco-Nuovo Polistena

Nicotera-Nuova Parghelia

Palmese-Saint Michel

Deliese-Santa Cristina

Catona-Pro Pellaro