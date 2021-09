Reggina: ecco l’organico della Primavera

Manca sempre meno al debutto in Primavera 2 della Reggina di mister Francesco Ferraro, che sabato 11 settembre renderà visita al Frosinone per la prima giornata di campionato. Di seguito, si rende noto l’organico amaranto per la s.s. 2021/22:

PORTIERI

Paparella Pietro ’04

Tortorella Raffaele ’04

DIFENSORI

Bongani Gabriele ’03

Falzia Christian ’04

Foti Emanuele ’04

Latella Filippo Samuele ’04

Musumeci Mirco ’03

Pavia Ismaele ’04

Triolo Francesco ’04

Vigliani Kevin Antonino ’03

CENTROCAMPISTI

Basile Vincenzo Giovanni ’03

Carlucci Gabriele ’02

Favasuli Salvatore ’04

Guglielmo Joele ’04

Kamberi Blerton ’03

Pannuti Ferdinando ’03

Pavia Lorenzo ’04

Rao Angelo Marco ’03

Scolaro Marco ’03

Spitale Alessandro ’02

Teresino Antonio ’03

Zucco Emanuele ’04

ATTACCANTI

Costantino Giuseppe ’04

Diop Khadim ’02

Dioum Lemou ’03

Nvendo Ferrier Vincent Alex ’03

Pagni Simone ’04

Passarelli Domenico ’04

Rugnetta Francesco ’04

Russo Santi ’04