Qualificazioni Mondiali 2022, l’Italia ritrova la vittoria: goleada alla Lituania

Tutto secondo pronostico: dopo due pareggi senza reti all’attivo, l’Italia ritrova la vittoria contro la Cenerentola del Girone C, la Lituania che finora aveva perso tutti i propri incontri. Il C.T. Mancini lascia a riposo molti dei titolari, proponendo una squadra inedita con i soli Donnarumma e Jorginho a rappresentare il consueto undici di base. In campo dal 1′ anche i due ex Reggina, Acerbi e Di Lorenzo.

La partita è già chiusa dopo mezz’ora: Kean apre le danze all’11’, l’autorete di Utkus dopo qualche minuto vale il raddoppio; Raspadori al 24′ cala il tris, infine al 29′ arriva la doppietta di Kean. Nella ripresa, al 54′ la rete che sancisce il definitivo 5-0: la realizza Giovanni Di Lorenzo.

Il ritorno al successo e al gol non rappresenta l’unica nota lieta della serata: arriva infatti da Belfast un’ottima notizia che fa tornare il sorriso in ottica qualificazione. La sfida tra Irlanda del Nord e Svizzera si è infatti conclusa sullo 0-0. A questo punto l’Italia si riporta a +6 sugli elvetici (14 punti contro 8), ma la nazionale di Murat Yakin ha giocato due partite in meno; ciò significa che al momento, perlomeno in maniera virtuale, la Svizzera potrebbe essere in testa con gli stessi punti dell’Italia, vincendo le due partite mancanti. Decisivo potrebbe rivelarsi lo scontro diretto in programma il prossimo 12 novembre. L’Irlanda del Nord, con 5 punti in 4 gare, si mantiene in corsa per il secondo posto, valido per gli spareggi di ammissione a Qatar 2022; stessi punti anche per la Bulgaria ma con un match disputato in più. Infine la Lituania, ancora ferma a quota zero dopo 5 incontri.