Crotone-Reggina, arbitra Fabbri: i precedenti con gli amaranto

Sarà il sig. Michael Fabbri della sezione di Ravenna a dirigere la gara tra Crotone e Reggina, valevole per la terza giornata della Serie BKT, in programma sabato 11 settembre allo ”Scida” alle ore 18.30. A coadiuvare il fischietto emiliano saranno gli assistenti Carbone e Yoshikawa. Il quarto uomo sarà il sig. Rutella, mentre gli addetti al VAR saranno i sigg. Sacchi e Pagnotta.

Sono cinque i precedenti tra Fabbri e la Reggina, con un bilancio di tre pareggi, una vittoria ed una sconfitta per gli amaranto. Il primo è datato 18 agosto 2012, in occasione della sfida di Coppa Italia contro il Modena, prima e unica vittoria dei calabresi con Fabbri. Nella stessa stagione è seguito il pareggio con il Brescia (2-2), avversario ritrovato anche nella stagione dopo (1-1). Nel 2013 la prima e unica sconfitta amaranto in quel di Varese (1-0). Il fischietto di Ravenna, inoltre, ha aperto lo scorso campionato di B della Reggina, arbitrando la sfida con la Salernitana (1-1).