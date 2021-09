Serie D, il programma della Coppa Italia: Cittanova in Sicilia per il preliminare

I giallorossi giocheranno domenica in casa del Città di Sant'Agata; mercoledì 22 settembre, per il primo turno, toccherà al San Luca

Oltre alla composizione dei gironi del campionato di Serie D 2021/2022, la LND ha reso noto il regolamento della Coppa Italia e gli accoppiamenti di quello che sarà il turno preliminare, al quale parteciperanno 88 squadre, tra queste il Cittanova, di scena in casa del Città di Sant’Agata.

Sfida in gara secca in programma domenica 12 settembre, poi alle 44 qualificate si aggiungeranno le altre 84 formazioni, tra le quali ci sarà il San Luca: mercoledì 22 settembre si disputerà il primo turno, poi si procederà nei mesi seguenti, sempre in gara singola e senza tempi supplementari in caso di parità ma direttamente i calci di rigore. La data della finale è fissata per il 22 maggio 2022.

Oltre al Cittanova, al turno preliminare prenderanno parte anche altre due calabresi: Lamezia Terme e Rende, di fronte in un derby che si giocherà in terra lametina. Al pari del San Luca, è già ammesso al primo turno anche il Castrovillari.