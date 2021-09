Coppa Italia Dilettanti, la situazione dopo i primi 90′: Locri, Acri e Sersale protagoniste

Nove vittorie esterne e quattro pareggi consentono a 13 squadre di Eccellenza di tornare in campo domenica 12; sconfitte solamente per Bovalinese e Isola Capo Rizzuto

Nello scorso weekend si sono disputati gli incontri della prima giornata di Coppa Italia Dilettanti, con qualche sorpresa ma soprattutto con il pronostico rispettato in molti raggruppamenti. Delle 15 squadre di Eccellenza scese in campo, solamente due sono uscite sconfitte dal loro impegno: la Bovalinese, la cui presenza nella massima categoria regionale era fortemente in dubbio fino ad una decina di giorni fa e uscita sconfitta dal campo del Brancaleone per 3-0; l’Isola Capo Rizzuto, battuto 2-0 dallo Scandale. Insieme al Cotronei Caccuri, saranno le uniche compagini di Eccellenza ad andare in campo mercoledì per la seconda giornata.

Nove le vittorie a domicilio, tra le quali spiccano le cinquine di Acri e Sersale contro Trebisacce e Garibaldina. Molto bene anche il Locri, 3-1 alla Cinquefrondese con doppietta di Carella; buon debutto anche per il Soriano che ha rifilato un secco 3-0 alla Promosport, una delle sicure protagoniste del campionato di Promozione. Con lo stesso punteggio sono arrivate le vittorie di Scalea (contro San Fili) e Morrone (in casa del Cassano). Soffre ma vince la Paolana, 3-2 alla Denis Bergamini Rossoblù Luzzi; successi di misura anche per Stilomonasterace e (in extremis) Roccella.

Sono stati quattro i pareggi che hanno comunque proiettato le formazioni di Eccellenza all’ultimo turno in programma domenica 12. Una doppietta del difensore Audino (nell’immagine principale, ai tempi del Siderno) evita la sconfitta al Gioiosa Jonica in casa del Capo Vaticano, mentre l’Archi impone il pari al Gallico Catona, come aveva già fatto un anno fa contro il Boca N. Melito; proprio i biancorossi, in campo con dieci under, hanno fatto 0-0 contro il Borgo Grecanico. Il San Giorgio si conferma invece bestia nera della Reggiomediterranea: già un anno fa Laurendi e compagni avevano costretto al pareggio gli amaranto, allora per 1-1, stavolta senza gol all’attivo.