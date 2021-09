Serie B, età media squadre: Reggina tra le più “esperte” del torneo

Con la chiusura della sessione di calciomercato estiva, si sono definite le rose che andranno ad affrontare il campionato di serie B 2021/2022. Tanti sono i calciatori che hanno salutato il torneo cadetto, così come altrettanti sono stati i nuovi arrivi. I movimenti di mercato e i colpi messi a segno in entrata e in uscita hanno portato a inevitabili cambiamenti nella composizione degli organici delle varie società ma anche e soprattutto nel valore dell’ età media dei club.

Come si evince dai dati forniti dal sito specializzato Transfermarket, la Reggina è la seconda squadra più “anziana” tra le 20 partecipanti al campionato di B, con un’età media di 27,4 anni. La società amaranto risulta essere più giovane solamente del Vicenza (età media 27,9) in questa speciale classifica, che vede sui primi due gradini del podio le altre due squadre calabresi che prenderanno parte al campionato di B 21/22, ovvero Crotone (23,8) e Cosenza (24,9). Segue al terzo posto il Brescia con un’età media di 24,9 anni, subito dopo troviamo Spal (25,2), Cremonese e Pisa (25,4).

Relativamente all’età dei singoli, la presenza massiccia in rosa di giocatori esperti e non più giovanissimi come Menez (34), Cionek (35), Hetemaj (35) e soprattutto German Denis (40) ha di fatto influito sull’età media della rosa della Reggina. Il Tanque è anche il secondo calciatore più anziano della categoria, alle spalle dell’intramontabile Gianluigi Buffon (43). Il neoacquisto Damiano Franco, difensore classe 2002 scuola Lazio, è il più giovane tra le fila amaranto (19 anni), mentre allargando lo sguardo a tutto il campionato, il classe 2004 Samuele Vignato (Monza) sarà il giocatore più giovane a scendere in campo in questa stagione con i suoi 17 anni, 6 mesi e 5 giorni.

Di seguito la classifica completa delle squadre di B per età media:

Crotone 23,8

Cosenza 24,9

Brescia 24,9

Spal 25,2

Cremonese 25,4

Pisa 25,4

Cittadella 25,4

Parma 25,6

Lecce 25,7

Frosinone 25,7

Pordenone 25,8

Perugia 25,8

Como 26,1

Alessandria 26,3

Monza 26,3

Benevento 26,6

Ascoli 26,6

Ternana 27,3

Reggina 27,4

Vicenza 27,9

Santo Romeo