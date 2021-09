Reggina, Taibi: “Questa città la sento mia, contento del rinnovo”

Conferenza stampa di fine mercato del direttore sportivo Massimo Taibi che ha parlato anche del rinnovo di contratto fino al 2024 appena siglato.

La firma – “Ringrazio il presidente Gallo sia per le parole che ha detto su di me sia per la possibilità che mi ha concesso di restare in questa città che sento mia e che ho l’onore di rappresentare. Continueremo il percorso di crescita che abbiamo iniziato nel 2018 e ci ha portato alla riconquista della serie B”.

Il calciomercato – “Quando devo coprire un ruolo vado alla ricerca di due, tre profili che ritengo idonei e allo stesso livello, anche confrontandomi con società e tecnico. Poi valutiamo quale trattativa chiudere. Sono molto soddisfatto del mercato effettuato, è stato difficile soprattutto per la crisi dovuta dal Covid. Molte squadre sono con tanti esuberi noi, invece, siamo riusciti anche a piazzare i giocatori fuori dal progetto tecnico”.

Il dna – “Ho cercato di creare una squadra con il senso di appartenenza, con calciatori che per caratteristiche si sposassero al credo del tecnico Aglietti. Speriamo di avere risultati ancora migliori di quelli già ottenuti in questi anni.”

Menez – “E’ un calciatore importante, che si sta allenando bene, con tranquillità. Quando ho visto questo, insieme al mister, abbiamo deciso di non toccare più la rosa perchè abbiamo ritenuto che non ci fossero giocatori migliori di Menez da prendere”.

Patrimonio – “Prima era difficile, adesso possiamo iniziare a porci come obiettivo anche quello patrimoniale con calciatori di proprietà e di prospettiva, come Rivas. Ma fare operazioni come quelle di Rivas non è semplice, bisogna trovare i giusti incastri”.