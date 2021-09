Coppa Italia, reti bianche tra Borgo e Boca N. Melito: tabellino e commento

Nessun gol ma tante emozioni: 2-1 per la giovanissima squadra di Saviano il conto delle traverse colpite; gialloblù in dieci per tutta la ripresa

COPPA ITALIA DILETTANTI – Girone 14, 1^ giornata

Borgo Grecanico-Boca N. Melito Admo 0-0

Borgo Grecanico: F. Falcone, Lori, Mangiola, F. Candito, Meduri, G. Candito (28’st Artuso), Romeo, Iamonte (39’st Ant. Martino), Nucera (16’st Liotta), Irastorza, Obinna. A disposizione: Benedetto, Leone, Ann. Martino, Marino. All. Cormaci.

Boca N. Melito: Falduto, Benedetto, Neri (44’st Coppola), Ambrogio, Araniti, Wojcik, Campolo, Arigò, Morabito (9’st R. Falcone), Gatto, Muzzupappa (20’st Buda). A disposizione: Parisi, Zampaglione, Siclari, Letizia, Cento, Pollio. All. Saviano.

Arbitro: Gatto di Lamezia Terme; assistenti Piccolo e Zappino di Vibo Valentia.

Espulso: al 46’pt Meduri (BG).

Ammoniti: F. Candito (BG), Neri (BNM), Obinna (BG).

Note: spettatori circa 150; angoli 6-6; recupero 4’pt, 5’st.

Bocale – Si conclude senza alcun gol una partita comunque ricca di emozioni tra Borgo Grecanico e Boca Nuova Melito Admo, debutto stagionale per entrambe le squadre. Formazioni ancora in rodaggio, con il Borgo padrone di casa (si è giocato a Bocale a causa dell’indisponibilità dell’impianto di Melito) senza il bomber Ciccio Marino, rimasto in panchina per tutto l’incontro, mentre il Boca N. Melito, che ha visto il debutto di mister Saviano, composto da under per dieci undicesimi, con Wojcik, classe 2000, unico over schierato dall’inizio, con Buda e Zampaglione in panchina in precarie condizioni.

Primi minuti in favore dei padroni di casa, poi sono gli ospiti a prendere il pallino del gioco, sfiorando il gol tre volte prima dello scoccare del quarto d’ora, in particolare con la traversa di Campolo che anticipa sull’uscita Falcone. Dopo la mezz’ora la squadra di Cormaci si affaccia dalle parti di Falduto: Romeo prova dalla distanza, tiro parato; tocca poi a Gabriele Candito su punizione, si distende in tuffo il portiere biancorosso; tentativo di prima intenzione di Nucera dalla lunga distanza, palla alta. Nuova chance per i ragazzini di mister Saviano al 40′, sul traversone lungo di Neri che genera una mischia, il tiro di Morabito viene murato da un difensore. In pieno recupero c’è un corner per il Borgo: in area di rigore Meduri sbraccia eccessivamente colpendo Wojcik; il direttore di gara vede tutto ed estrae il rosso diretto per il difensore gialloblù. All’intervallo è 0-0.

Forte dell’uomo in più, il Boca N. Melito comincia in maniera arrembante la ripresa: al 5′ cross di Neri prolungato da Ambrogio e Muzzupappa a botta sicura centra la traversa; all’8′ su angolo di Gatto si coordina Morabito, pallone salvato sulla linea di porta; 14′, pallone vagante nell’area del Borgo e sia Campolo che Muzzupappa perdono l’attimo buono per calciare. Al 19′ i padroni di casa si rendono pericolosi ancora con una punizione di Gabriele Candito calciata benissimo, ma che si infrange contro la traversa; poco dopo la mezz’ora l’ex biancorosso Lori sorprende la difesa alle spalle su un lancio lunghissimo, ma il suo diagonale si spegne sull’esterno della rete. Il finale è un assalto del Boca N. Melito: 33′, traversone di Rosario Falcone indirizzato in rete, l’altro Falcone, Fortunato, portiere del Borgo, respinge; un minuto dopo è Buda ad effettuare un tiro-cross che scavalca anche il portiere ma esce di un soffio; 35′, angolo di Ambrogio e stacco di Araniti, palla alta di poco; 41′, Gatto largo a sinistra pennella in mezzo per il colpo di testa di Rosario Falcone, sfera sul fondo per pochi centimetri. L’ultima chance del match nel recupero è per Gatto, che lanciato in verticale incrocia il mancino, trovando ancora la respinta del portiere del Borgo.

Il triplice fischio sancisce il risultato ad occhiali che proietta il Boca Nuova Melito direttamente alla sfida di domenica prossima, per il terzo e ultimo match del girone contro il Ravagnese, il quale nel frattempo ospiterà il Borgo Grecanico mercoledì nel secondo incontro del raggruppamento.

Foto in evidenza di Nicola Santucci