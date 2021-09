Crotone-Reggina, info biglietti settore ospiti

l Football Club Crotone comunica che a partire dalle ore 15 di venerdì 3 settembre, prende il via la vendita dei biglietti per il derby Crotone-Reggina, valido per la 3ª giornata della Serie BKT che si svolgerà sabato 11 settembre alle ore 18.30 allo stadio Ezio Scida.

Sarà possibile l’accesso allo Stadio – come da disposizioni ministeriali – esclusivamente se in possesso di GREEN PASS, la certificazione verde che attesta la guarigione, l’immunità o la negatività al Covid-19, che non sarà richiesto al momento dell’acquisto del titolo, ma nella fase di accesso allo Stadio.

Il tagliando d’accesso per il settore ospiti costa 10 euro.

Per l’acquisto dei biglietti del settore ospiti non è necessario essere in possesso della Tessera del Tifoso, tuttavia non sarà possibile acquistare i biglietti di tale settore ai residenti nella provincia di Crotone. La vendita dei biglietti del settore ospiti inizierà mercoledì 8 settembre con la vendita libera dei tagliandi e terminerà il giorno precedente della gara, alle ore 19.

I biglietti potranno essere acquistati online sul sito web di VivaTicket (https://fccrotone.vivaticket.it) e nei punti vendita VivaTicket abilitati.