Qualificazioni Mondiali 2022, l’Italia frena ancora: reti bianche anche in Svizzera

Ancora uno 0-0 dopo quello di qualche sera fa a Firenze contro la Bulgaria per l’Italia campione d’Europa. A Basilea, contro la Svizzera nel Girone C di qualificazione ai Mondiali in Qatar del 2022, la nazionale di Mancini spreca diverse occasioni per portare a casa i tre punti, compreso un calcio di rigore calciato da Jorginho in avvio di ripresa e bloccato da Sommer. Gli elvetici non trovano il guizzo per battere Donnarumma, ma possono accontentarsi del punto conquistato che li proietta, in maniera virtuale, in testa alla classifica.

Infatti, pur essendo l’Italia ancora in testa al girone con 13 punti in 5 gare, la Svizzera, avendo ottenuto 7 punti in 3 partite (due meno degli azzurri), con due successi si porterebbe al comando. Nell’altro match giocato quest’oggi, primo successo per la Bulgaria, 1-0 sulla Lituania; bulgari a quota 5 con altrettanti incontri disputati, davanti all’Irlanda del Nord con 4 punti in 3 partite. Lituani in fondo al gruppo a quota zero dopo 4 match.

Mercoledì ancora due partite in programma: Italia a caccia della prima vittoria dopo il titolo conquistato a Londra, avversario di turno il fanalino di coda del girone, la Lituania; trasferta a Belfast invece per la Svizzera che se la dovrà vedere con l’ostica Irlanda del Nord.